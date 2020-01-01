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Xiaomi Redmi 6A против Samsung Galaxy Grand Prime

Ксиаоми Редми 6А
Xiaomi Redmi 6A
VS
Самсунг Галакси Гранд Прайм
Samsung Galaxy Grand Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5-дюймового Samsung Galaxy Grand Prime, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 46 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 5.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
  • Смартфон на 3 года и 10 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 6.69% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 6A и Samsung Galaxy Grand Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 66.23%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 6A +4%
444 нит
Galaxy Grand Prime
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.5 мм 144.8 мм
Ширина 71.5 мм 72.1 мм
Толщина 8.3 мм 8.6 мм
Вес 145 граммов 156 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Белый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A +10%
72.92%
Galaxy Grand Prime
66.23%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Самсунг Галакси Гранд Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 4 4
Частота 2000 МГц 1200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Adreno 306
Частота GPU - 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ -
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +241%
3711
Galaxy Grand Prime
1087
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1)
Оболочка UI MIUI 12 TouchWiz
Размер системы из коробки 7 ГБ 3.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:57 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Samsung Galaxy Grand Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2014 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Октябрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.412 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 0.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 6A более удачной покупкой.

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