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Xiaomi Redmi 6A против Samsung Galaxy J2 Core

Ксиаоми Редми 6А
Xiaomi Redmi 6A
VS
Самсунг Галакси Джей 2 Core
Samsung Galaxy J2 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (444 против 338 нит)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
  • На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.05% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 6A и Samsung Galaxy J2 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 66.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 6A +31%
444 нит
Galaxy J2 Core
338 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.5 мм 143.4 мм
Ширина 71.5 мм 72.1 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 145 граммов 154 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A +9%
72.92%
Galaxy J2 Core
66.87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Самсунг Галакси Джей 2 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра Cortex-A53 по 1.4 ГГц
CPU ядер 4 4
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Mali-T720 MP1
GPU-ядер - 1
Частота GPU - 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ -
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +12%
785
Galaxy J2 Core
702
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +106%
3711
Galaxy J2 Core
1799
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
60895
Galaxy J2 Core
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI MIUI 12 Android Go
Размер системы из коробки 7 ГБ 3.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:57 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Samsung Galaxy J2 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Нет
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Август 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 6A более удачной покупкой.

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