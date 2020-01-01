Xiaomi Redmi 6A против Samsung Galaxy J2 Core
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
- На 31% выше максимальная яркость экрана (444 против 338 нит)
- Стабилизация изображения
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
- На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.05% выше полезная площадь экрана
- Более энергоэффективный CPU
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 6A и Samsung Galaxy J2 Core
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|16:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.92%
|66.87%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|143.4 мм
|Ширина
|71.5 мм
|72.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|145 граммов
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра Cortex-A53 по 1.4 ГГц
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|-
|1
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|-
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +12%
785
702
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +106%
3711
1799
AnTuTu Benchmark 8
60895
н/д
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android Go
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|3.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|2:57 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Нет
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.656 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.523 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 6A более удачной покупкой.
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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