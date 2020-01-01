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Xiaomi Redmi 6A против Samsung Galaxy J5 Prime

Ксиаоми Редми 6А
Xiaomi Redmi 6A
VS
Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
Samsung Galaxy J5 Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5 Prime, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2400 мАч
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 6A и Samsung Galaxy J5 Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 69.67%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 6A
444 нит
Galaxy J5 Prime
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.5 мм 142.8 мм
Ширина 71.5 мм 69.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 145 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A +5%
72.92%
Galaxy J5 Prime
69.67%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Самсунг Галакси Джей 5 Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.4 ГГц
CPU ядер 4 4
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Mali-T720 MP1
GPU-ядер - 1
Частота GPU - 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +30%
785
Galaxy J5 Prime
605
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +106%
3711
Galaxy J5 Prime
1799
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 12 TouchWiz UI
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2400 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Samsung Galaxy J5 Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.421 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 0.826 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 6A более удачной покупкой.

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