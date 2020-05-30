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Xiaomi Redmi 6A против Redmi 4X

Ксиаоми Редми 6А
VS
Ксиаоми Редми 4Х
Xiaomi Redmi 6A
Xiaomi Redmi 4X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2018 года Xiaomi Redmi 6A с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio A22, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 435 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6A
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4X
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3000 мАч
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (525 против 396 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 6A
vs
Redmi 4X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.92% 70.98%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 29 мс -
Контрастность 1554:1 -
Максимальная яркость
Redmi 6A
396 нит
Redmi 4X +33%
525 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 139.2 мм
Ширина 71.5 мм 69.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.6 мм
Вес 145 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 6A +3%
72.92%
Redmi 4X
70.98%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 6А и Ксиаоми Редми 4Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 435
Макс. частота 2000 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 505
Частота GPU 660 МГц 450 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi 6A +17%
773
Redmi 4X
658
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi 6A +95%
3660
Redmi 4X
1874
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 6A +25%
54776
Redmi 4X
43699
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 6A
57112
Redmi 4X
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:57 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 6A
н/д
Redmi 4X
11:37 ч.
Время просмотра видео
Redmi 6A
н/д
Redmi 4X
12:00 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 6A
н/д
Redmi 4X
19:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 6A vs Xiaomi Redmi 4X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 6A +8%
77.8 дБ
Redmi 4X
72 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг 0.583 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг 1.5 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Redmi 6A, а если автономность и корпус – то Xiaomi Redmi 4X.

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Мнение пользователей

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Евгений 30 мая 2020 18:27
С производительностью не согласен, у меня был redmi 4x 64 4 а племяннице брал тогда 6a 32 3. Одна и та же игра на 4 ки шла на ура а на 6ке смарт зависал немного пыжился артефачил и уходил в ребут.
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