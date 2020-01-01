Xiaomi Redmi 7 против Huawei Y5p
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
- На 0.81" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
- Тонкие рамки – на 13.03% выше полезная площадь экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- На 85% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (265 и 143 баллов)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Y5p
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- На 17% выше максимальная яркость экрана (532 против 454 нит)
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
- Более энергоэффективный CPU
- Весит на 36 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.46 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7 и Huawei Y5p
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.83%
|73.8%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.6 мм
|146.5 мм
|Ширина
|76.4 мм
|70.94 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.35 мм
|Вес
|180 граммов
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16, 32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7 +85%
265
143
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7 +25%
1049
837
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7 +33%
124648
93834
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.251 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 7, а если дисплей и коммуникации – то Huawei Y5p.
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