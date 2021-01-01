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Xiaomi Redmi 7 против Nokia G20

Ксиаоми Редми 7
VS
Нокиа G20
Xiaomi Redmi 7
Nokia G20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.52-дюймового Nokia G20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 260 и 175 баллов
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia G20
  • Комплектуется на 1050 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7
vs
Nokia G20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.83% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 25.1 мс -
Контрастность 987:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7
438 нит
Nokia G20
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 164.9 мм
Ширина 76.4 мм 76 мм
Толщина 8.4 мм 9.2 мм
Вес 180 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Грозовое небо, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7 +6%
86.83%
Nokia G20
81.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7 и Нокиа G20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 MediaTek Helio G35
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7 +49%
260
Nokia G20
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7 +4%
1025
Nokia G20
986
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7
97608
Nokia G20
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7
114952
Nokia G20
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7 vs Nokia G20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7
82.8 дБ
Nokia G20
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2019 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G20 более удачной покупкой.

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