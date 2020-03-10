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Xiaomi Redmi 7 против Oppo Realme 3

Ксиаоми Редми 7
Xiaomi Redmi 7
VS
Оппо Реалми 3
Oppo Realme 3

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.2-дюймового Oppo Realme 3, который имеет процессор MediaTek Helio P70. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (454 против 385 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.03% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 3
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (309 и 265 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7 и Oppo Realme 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.83% 81.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 7 +18%
454 нит
Realme 3
385 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.6 мм 156.1 мм
Ширина 76.4 мм 75.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 180 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Градиентовый черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7 +6%
86.83%
Realme 3
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7 и Оппо Реалми 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250) 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7
265
Realme 3 +17%
309
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7
1049
Realme 3 +43%
1498
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7
124648
Realme 3 +50%
186994

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 8 ГБ 14.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7
н/д
Realme 3
15:25 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7
н/д
Realme 3
13:31 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7
н/д
Realme 3
37:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7 vs Oppo Realme 3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 7
н/д
Realme 3
66 дБ
Музыка
Redmi 7
н/д
Realme 3
71 дБ
Звонок
Redmi 7
н/д
Realme 3
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.616 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг 1.379 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 3, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi 7.

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Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Асадбек 10 марта 2020 04:41
Что значит н/д объесните мне пожалуйста
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Root 10 марта 2020 11:25
Это значит, что нет данных
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