Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.