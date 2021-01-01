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Xiaomi Redmi 7 против Samsung Galaxy S9

Ксиаоми Редми 7
VS
Самсунг Галакси С9
Xiaomi Redmi 7
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 111% выше плотность пикселей (568 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (651 против 433 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7
vs
Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.26 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.83% 83.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 100 Гц 240 Гц
Время отклика 25.1 мс 7 мс
Контрастность 987:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 7
433 нит
Galaxy S9 +50%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 147.7 мм
Ширина 76.4 мм 68.7 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 180 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7 +4%
86.83%
Galaxy S9
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7 и Самсунг Галакси С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 1800 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G72MP18
Частота GPU 650 МГц 572 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1794 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7
261
Galaxy S9 +53%
400
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7
1013
Galaxy S9 +89%
1915
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7
97325
Galaxy S9 +151%
244030
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7
113249
Galaxy S9 +141%
272368
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,1
Размер системы из коробки 8 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7
н/д
Galaxy S9
10:13 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7
н/д
Galaxy S9
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7
н/д
Galaxy S9
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7 vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi 7
н/д
Galaxy S9
104
Качество видео
Redmi 7
н/д
Galaxy S9
91
Итоговая оценка камеры
Redmi 7
н/д
Galaxy S9
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7
82.8 дБ
Galaxy S9 +4%
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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