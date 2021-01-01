Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.51-дюймового Vivo Y20G, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.