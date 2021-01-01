Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 7 vs Mi 8 Lite – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 7 против Mi 8 Lite

Ксиаоми Редми 7
VS
Ксиаоми Ми 8 Лайт
Xiaomi Redmi 7
Xiaomi Mi 8 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.26-дюймового Xiaomi Mi 8 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • Комплектуется на 650 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3350 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7
vs
Mi 8 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.83% 82.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 100 Гц 2358 Гц
Время отклика 25.1 мс 46.2 мс
Контрастность 987:1 1276:1
Максимальная яркость
Redmi 7
433 нит
Mi 8 Lite +6%
461 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 156.4 мм
Ширина 76.4 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 7.5 мм
Вес 180 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7 +5%
86.83%
Mi 8 Lite
82.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7 и Ксиаоми Ми 8 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 512
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7
261
Mi 8 Lite +28%
333
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7
1013
Mi 8 Lite +41%
1431
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7
97325
Mi 8 Lite +44%
139710
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7
113249
Mi 8 Lite +56%
176543
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3350 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7
н/д
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7
н/д
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7
н/д
Mi 8 Lite
29:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7 vs Xiaomi Mi 8 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7
82.8 дБ
Mi 8 Lite +3%
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.749 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг 1.585 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 8 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 7 vs Redmi Note 7
2. Redmi 7 vs Redmi Note 8
3. Redmi 7 vs Redmi 8
4. Redmi 7 vs Honor 8X
5. Redmi 7 vs Redmi 7A
6. Mi 8 Lite vs Redmi Note 7
7. Mi 8 Lite vs Mi A3
8. Mi 8 Lite vs Mi 9 Lite
9. Mi 8 Lite vs Galaxy A51
10. Mi 8 Lite vs Redmi Note 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях