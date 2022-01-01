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Xiaomi Redmi 7 против Mi 8 SE

Ксиаоми Редми 7
VS
Ксиаоми Ми 8 СЕ
Xiaomi Redmi 7
Xiaomi Mi 8 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.88-дюймового Xiaomi Mi 8 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • Комплектуется на 880 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3120 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 SE
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 58% выше плотность пикселей (424 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 710
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7
vs
Mi 8 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.26 дюймов 5.88 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.7:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.83% 81.23%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 25.1 мс -
Контрастность 987:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7
437 нит
Mi 8 SE +3%
451 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 147.2 мм
Ширина 76.4 мм 73 мм
Толщина 8.4 мм 7.5 мм
Вес 180 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Темно-серый, Синий, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7 +7%
86.83%
Mi 8 SE
81.23%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7 и Ксиаоми Ми 8 СЕ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 616
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7
265
Mi 8 SE +50%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7
1021
Mi 8 SE +47%
1505
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 7
132829
Mi 8 SE +83%
242651
CPU 59031 73897
GPU 11749 60929
Memory 25237 44727
UX 37676 63962
Total score 132829 242651
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3120 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:59 ч.
Просмотр видео - 07:11 ч.
Игры - 04:28 ч.
Режим ожидания - 74 ч.
Общая автономность
Redmi 7
н/д
Mi 8 SE
25:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7 vs Xiaomi Mi 8 SE
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7
82.8 дБ
Mi 8 SE +3%
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 8 SE более удачной покупкой.

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