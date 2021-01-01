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Xiaomi Redmi 7 против Mi A2

Ксиаоми Редми 7
VS
Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Redmi 7
Xiaomi Mi A2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2019 года Xiaomi Redmi 7 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3010 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Тонкие рамки – на 9.2% выше полезная площадь экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 261 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi 7
52
Mi A2
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi 7
27
Mi A2
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi 7
60
Mi A2
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi 7
46
Mi A2
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi 7
51
Mi A2
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi 7
47
Mi A2
52

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7
vs
Mi A2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.83% 77.63%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 100 Гц -
Время отклика 25.1 мс -
Контрастность 987:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7 +4%
433 нит
Mi A2
415 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 158.7 мм
Ширина 76.4 мм 75.4 мм
Толщина 8.4 мм 7.3 мм
Вес 180 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7 +12%
86.83%
Mi A2
77.63%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7 и Ксиаоми Ми А2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 512
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7
261
Mi A2 +28%
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7
1013
Mi A2 +15%
1165
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7
97325
Mi A2 +33%
129216
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7
113249
Mi A2 +23%
138968
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3010 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7
н/д
Mi A2
9:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7
н/д
Mi A2
9:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7
н/д
Mi A2
21:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7 vs Xiaomi Mi A2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7
82.8 дБ
Mi A2 +7%
89 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.963 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг 0.639 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.

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