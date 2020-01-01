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Xiaomi Redmi 7A против Huawei Honor 8 Lite

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Хуавей Хонор 8 Лайт
Huawei Honor 8 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 655 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Honor 8 Lite
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 295 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Huawei Honor 8 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 69.65%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 7A
532 нит
Honor 8 Lite
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.3 мм 147.2 мм
Ширина 70.4 мм 72.9 мм
Толщина 9.5 мм 7.6 мм
Вес 165 граммов 147 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A +7%
74.4%
Honor 8 Lite
69.65%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Хуавей Хонор 8 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 655
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T830 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
93144
Honor 8 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Huawei Honor 8 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 7A более удачной покупкой.

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