Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.