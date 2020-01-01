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Xiaomi Redmi 7A против Huawei Y5 (2017)

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Хуавей У5 (2017)
Huawei Y5 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 6
  • Более энергоэффективный CPU
  • Тонкие рамки – на 7.62% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Y5 (2017)
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Huawei Y5 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 66.78%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 7A
532 нит
Y5 (2017)
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.3 мм 143.8 мм
Ширина 70.4 мм 72 мм
Толщина 9.5 мм 8.3 мм
Вес 165 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A +11%
74.4%
Y5 (2017)
66.78%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Хуавей У5 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T720 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 733 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
181
Y5 (2017)
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
822
Y5 (2017)
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
93144
Y5 (2017)
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 4.1
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Huawei Y5 (2017)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Апрель 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 7A более удачной покупкой.

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