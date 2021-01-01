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Xiaomi Redmi 7A против Meizu Note 8

Ксиаоми Редми 7А
VS
Мейзу Ноут 8
Xiaomi Redmi 7A
Meizu Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6-дюймового Meizu Note 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3600 мАч
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (501 против 442 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Meizu Note 8
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 36% выше плотность пикселей (402 vs 295 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Тонкие рамки – на 5.97% выше полезная площадь экрана
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 269 и 178 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 80.37%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A +13%
501 нит
Note 8
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 153.6 мм
Ширина 70.4 мм 75.5 мм
Толщина 9.5 мм 7.9 мм
Вес 165 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Note 8 +8%
80.37%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Мейзу Ноут 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 632
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 506
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~124.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Note 8 +51%
269
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
816
Note 8 +48%
1208
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A
76031
Note 8 +35%
102882
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
90728
Note 8 +47%
132975
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI MIUI 12 Flyme UI 7.3
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки - 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Meizu Note 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Note 8
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Note 8 более удачной покупкой.

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