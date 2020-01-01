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Xiaomi Redmi 7A против Nokia 3.1 Plus

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Нокиа 3.1 Плюс
Nokia 3.1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6-дюймового Nokia 3.1 Plus, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (181 и 141 баллов)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 3.1 Plus
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Nokia 3.1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 77.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 7A +6%
532 нит
3.1 Plus
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.3 мм 156.8 мм
Ширина 70.4 мм 76.4 мм
Толщина 9.5 мм 8.1 мм
Вес 165 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
3.1 Plus +4%
77.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Нокиа 3.1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A +28%
181
3.1 Plus
141
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
822
3.1 Plus +2%
836
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
93144
3.1 Plus
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 6.4 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Nokia 3.1 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/5" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.411 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.576 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, батарея и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 7A, а если камера, коммуникации и корпус – то Nokia 3.1 Plus.

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