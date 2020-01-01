Xiaomi Redmi 7A против Nokia 7 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6-дюймового Nokia 7 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- На 22% выше максимальная яркость экрана (532 против 436 нит)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
- Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Nokia 7 Plus
- На 0.55" большая диагональ экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Nokia 7 Plus
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|74.4%
|77.8%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|158.3 мм
|Ширина
|70.4 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.5 мм
|9.5 мм
|Вес
|165 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
|Черный, Белый, Белый с медным, Черный с медным
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 512
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android One
|Размер системы из коробки
|6.4 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|1:37 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|0.361 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.166 Вт/кг
|1.776 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Защитный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7 Plus более удачной покупкой.
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