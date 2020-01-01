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Xiaomi Redmi 7A против Nokia 7 Plus

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Нокиа 7 Плюс
Nokia 7 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6-дюймового Nokia 7 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (532 против 436 нит)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Nokia 7 Plus
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Nokia 7 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 77.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 7A +22%
532 нит
7 Plus
436 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.3 мм 158.3 мм
Ширина 70.4 мм 75.6 мм
Толщина 9.5 мм 9.5 мм
Вес 165 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Черный, Белый, Белый с медным, Черный с медным
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
7 Plus +5%
77.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Нокиа 7 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 512
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
181
7 Plus
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
822
7 Plus
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
93144
7 Plus
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 6.4 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:37 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7A
н/д
7 Plus
11:10 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7A
н/д
7 Plus
11:42 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7A
н/д
7 Plus
21:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Nokia 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 13 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 7A
н/д
7 Plus
67 дБ
Музыка
Redmi 7A
н/д
7 Plus
71 дБ
Звонок
Redmi 7A
н/д
7 Plus
79 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.361 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.776 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Защитный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7 Plus более удачной покупкой.

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