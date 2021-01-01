Xiaomi Redmi 7A против Samsung Galaxy A01 Core
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy A01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 18% выше максимальная яркость экрана (509 против 432 нит)
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Весит на 15 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
42
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|5.45 дюймов
|5.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|311 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.4%
|74.5%
|Цветовой охват sRGB
|94.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|384 Гц
|-
|Время отклика
|27 мс
|-
|Контрастность
|888:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|141.7 мм
|Ширина
|70.4 мм
|67.5 мм
|Толщина
|9.5 мм
|8.6 мм
|Вес
|165 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|MediaTek MT6739
|Макс. частота
|2000 МГц
|1500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|450 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~48 Гфлопс
|~21 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
834
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A +76%
92787
52787
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android Go
|Размер системы из коробки
|6.4 ГБ
|5.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|0.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.166 Вт/кг
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 7A, а если дисплей и коммуникации – то Samsung Galaxy A01 Core.
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