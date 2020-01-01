Xiaomi Redmi 7A против Samsung Galaxy A20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- На 32% выше максимальная яркость экрана (532 против 404 нит)
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
- Более энергоэффективный CPU
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
- На 0.95" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
67
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
57
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Samsung Galaxy A20
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.45 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|74.4%
|85%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|158.4 мм
|Ширина
|70.4 мм
|74.7 мм
|Толщина
|9.5 мм
|7.8 мм
|Вес
|165 граммов
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|ARM Mali-G71
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|450 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
181
Galaxy A20 +34%
242
Geekbench 5 (многоядерный)
822
Galaxy A20 +5%
867
AnTuTu Benchmark 8
93144
Galaxy A20 +6%
98738
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|6.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.166 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A10 и Xiaomi Redmi 7A
- Huawei Honor 8A и Xiaomi Redmi 7A
- Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Redmi 7A
- Xiaomi Redmi Note 9 и Xiaomi Redmi 7A
- Samsung Galaxy A01 и Xiaomi Redmi 7A
- Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A20
- Samsung Galaxy A51 и Samsung Galaxy A20
- Samsung Galaxy A20e и Samsung Galaxy A20
- Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy A20
- Samsung Galaxy A10s и Samsung Galaxy A20