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Xiaomi Redmi 7A против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Редми 7А
VS
Самсунг Галакси А50
Xiaomi Redmi 7A
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.95" большая диагональ экрана
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 10.8% выше полезная площадь экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (548 против 501 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.45 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% 141.5%
ШИМ (PWM) 384 Гц 119 Гц
Время отклика 27 мс 7 мс
Контрастность 888:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 7A
501 нит
Galaxy A50 +9%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 158.5 мм
Ширина 70.4 мм 74.7 мм
Толщина 9.5 мм 7.7 мм
Вес 165 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Galaxy A50 +15%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G72 MP3
Частота GPU 450 МГц 850 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Galaxy A50 +88%
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
816
Galaxy A50 +49%
1214
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A
76031
Galaxy A50 +92%
146103
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
90728
Galaxy A50 +78%
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 6.4 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7A
н/д
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7A
н/д
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7A
н/д
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 6024 x 4024
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi 7A
н/д
Galaxy A50
85
Качество видео
Redmi 7A
н/д
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Redmi 7A
н/д
Galaxy A50
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Galaxy A50 +204%
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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