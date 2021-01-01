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Xiaomi Redmi 7A против Samsung Galaxy J2 Core (2020)

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020)
Samsung Galaxy J2 Core (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Core (2020), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2600 мАч
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (501 против 337 нит)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
  • Тонкие рамки – на 7.53% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Core (2020)
  • Смартфон на 1 год новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Galaxy J2 Core (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 66.87%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A +49%
501 нит
Galaxy J2 Core (2020)
337 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 143.4 мм
Ширина 70.4 мм 72.1 мм
Толщина 9.5 мм 8.9 мм
Вес 165 граммов 154 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A +11%
74.4%
Galaxy J2 Core (2020)
66.87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Макс. частота 2000 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Mali T-720 MP2
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI MIUI 12 Android Go
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Samsung Galaxy J2 Core (2020)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Нет
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 7A более удачной покупкой.

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