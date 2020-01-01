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Xiaomi Redmi 7A против Samsung Galaxy S10

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 87% выше плотность пикселей (551 vs 295 PPI)
  • На 0.65" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 13.68% выше полезная площадь экрана
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (821 против 532 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 7A и Samsung Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.45 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 88.08%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 7A
532 нит
Galaxy S10 +54%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.3 мм 149.9 мм
Ширина 70.4 мм 70.4 мм
Толщина 9.5 мм 7.8 мм
Вес 165 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Galaxy S10 +18%
88.08%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 450 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
181
Galaxy S10 +291%
707
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
822
Galaxy S10 +150%
2059
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
93144
Galaxy S10 +326%
396868

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 6.4 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
114
Качества видео
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
97
Итоговая оценка камеры
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
82.2 дБ
Музыка
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
75.8 дБ
Звонок
Redmi 7A
н/д
Galaxy S10
86.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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