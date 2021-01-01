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Xiaomi Redmi 7A против Samsung Galaxy S9

Ксиаоми Редми 7А
VS
Самсунг Галакси С9
Xiaomi Redmi 7A
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 93% выше плотность пикселей (568 vs 295 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (651 против 501 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.2% выше полезная площадь экрана
  • На 0.35" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.45 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 83.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц 240 Гц
Время отклика 27 мс 7 мс
Контрастность 888:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 7A
501 нит
Galaxy S9 +30%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 147.7 мм
Ширина 70.4 мм 68.7 мм
Толщина 9.5 мм 8.5 мм
Вес 165 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Galaxy S9 +12%
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Самсунг Галакси С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2000 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G72MP18
Частота GPU 450 МГц 572 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1794 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Galaxy S9 +125%
400
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
816
Galaxy S9 +135%
1915
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A
76031
Galaxy S9 +221%
244030
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
90728
Galaxy S9 +200%
272368
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,1
Размер системы из коробки 6.4 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7A
н/д
Galaxy S9
10:13 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7A
н/д
Galaxy S9
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7A
н/д
Galaxy S9
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi 7A
н/д
Galaxy S9
104
Качество видео
Redmi 7A
н/д
Galaxy S9
91
Итоговая оценка камеры
Redmi 7A
н/д
Galaxy S9
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Galaxy S9 +207%
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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