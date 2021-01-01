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Xiaomi Redmi 7A против Tecno Pova 2

Ксиаоми Редми 7А
VS
Текно Пова 2
Xiaomi Redmi 7A
Tecno Pova 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.9-дюймового Tecno Pova 2, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Tecno Pova 2
  • Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4000 мАч
  • На 1.45" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Смартфон на 2 года новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Тонкие рамки – на 8.4% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 32% выше плотность пикселей (389 vs 295 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Pova 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 82.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A +5%
508 нит
Pova 2
486 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 173.3 мм
Ширина 70.4 мм 78.8 мм
Толщина 9.5 мм 9.6 мм
Вес 165 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Черный, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Pova 2 +11%
82.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Текно Пова 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G52 MP2
Частота GPU 450 МГц 1000 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
182
Pova 2 +107%
377
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
827
Pova 2 +65%
1366
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A
77254
Pova 2
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
92962
Pova 2
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 HIOS 7.6
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 90 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Tecno Pova 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Pova 2
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 2 более удачной покупкой.

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