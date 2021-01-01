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Xiaomi Redmi 7A против Mi A2

Ксиаоми Редми 7А
VS
Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Redmi 7A
Xiaomi Mi A2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3010 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (501 против 415 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • На 0.54" большая диагональ экрана
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi 7A
54
Mi A2
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi 7A
22
Mi A2
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi 7A
61
Mi A2
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi 7A
41
Mi A2
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi 7A
50
Mi A2
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi 7A
45
Mi A2
52

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Mi A2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 77.63%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A +21%
501 нит
Mi A2
415 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 158.7 мм
Ширина 70.4 мм 75.4 мм
Толщина 9.5 мм 7.3 мм
Вес 165 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Mi A2 +4%
77.63%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Ксиаоми Ми А2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 512
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Mi A2 +88%
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
816
Mi A2 +43%
1165
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A
76031
Mi A2 +70%
129216
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
90728
Mi A2 +53%
138968
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3010 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7A
н/д
Mi A2
9:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7A
н/д
Mi A2
9:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7A
н/д
Mi A2
21:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Xiaomi Mi A2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Mi A2 +218%
89 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.963 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 0.639 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.

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