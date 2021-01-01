Xiaomi Redmi 7A против Mi A2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3010 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 21% выше максимальная яркость экрана (501 против 415 нит)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
- Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
- На 0.54" большая диагональ экрана
- Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|5.99 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|74.4%
|77.63%
|Цветовой охват sRGB
|94.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|384 Гц
|-
|Время отклика
|27 мс
|-
|Контрастность
|888:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|158.7 мм
|Ширина
|70.4 мм
|75.4 мм
|Толщина
|9.5 мм
|7.3 мм
|Вес
|165 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 660
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 512
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~48 Гфлопс
|~217 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android One
|Размер системы из коробки
|6.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3010 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|-
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|0.963 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.166 Вт/кг
|0.639 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.
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