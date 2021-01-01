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Xiaomi Redmi 7A против Mi Play

Ксиаоми Редми 7А
VS
Ксиаоми Ми Плэй
Xiaomi Redmi 7A
Xiaomi Mi Play

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.84-дюймового Xiaomi Mi Play, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Xiaomi Mi Play
  • На 46% выше плотность пикселей (432 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Mi Play

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 80.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A
501 нит
Mi Play
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 147.7 мм
Ширина 70.4 мм 71.8 мм
Толщина 9.5 мм 7.8 мм
Вес 165 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Mi Play +8%
80.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Ксиаоми Ми Плэй в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Mi Play
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
816
Mi Play +24%
1013
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A
76031
Mi Play +13%
86077
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
90728
Mi Play
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Xiaomi Mi Play
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Mi Play
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.668 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.512 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Мягкий чехол черного цвета
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Mi Play, а если программное обеспечение и автономность – то Xiaomi Redmi 7A.

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