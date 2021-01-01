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Xiaomi Redmi 7A против Redmi 4X

Ксиаоми Редми 7А
VS
Ксиаоми Редми 4Х
Xiaomi Redmi 7A
Xiaomi Redmi 4X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 435 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4X
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Redmi 4X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 70.98%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A
501 нит
Redmi 4X +5%
525 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 139.2 мм
Ширина 70.4 мм 69.9 мм
Толщина 9.5 мм 8.6 мм
Вес 165 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A +5%
74.4%
Redmi 4X
70.98%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Ксиаоми Редми 4Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 435
Макс. частота 2000 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 505
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Redmi 4X
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
816
Redmi 4X
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 7A +74%
76031
Redmi 4X
43699
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
90728
Redmi 4X
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 7A
н/д
Redmi 4X
11:37 ч.
Время просмотра видео
Redmi 7A
н/д
Redmi 4X
12:00 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 7A
н/д
Redmi 4X
19:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Xiaomi Redmi 4X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Redmi 4X +157%
72 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг 0.583 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг 1.5 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 7A более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 53

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