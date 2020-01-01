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Xiaomi Redmi 8 против Huawei Honor 8

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 39 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.02" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 9.41% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • На 57% выше плотность пикселей (424 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (461 против 404 нит)
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Huawei Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 72.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
Honor 8 +14%
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 145.5 мм
Ширина 75.4 мм 71 мм
Толщина 9.4 мм 7.4 мм
Вес 188 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8 +13%
81.8%
Honor 8
72.39%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 950
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T880 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Honor 8
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
Honor 8
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
118304
Honor 8
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 8
Размер системы из коробки 15 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 8
н/д
Honor 8
67 дБ
Музыка
Redmi 8
н/д
Honor 8
66 дБ
Звонок
Redmi 8
н/д
Honor 8
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8 более удачной покупкой.

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