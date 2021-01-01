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Xiaomi Redmi 8 против Huawei Mate 20 Lite

Ксиаоми Редми 8
VS
Хуавей Мейт 20 Лайт
Xiaomi Redmi 8
Huawei Mate 20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (506 против 452 нит)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 329 и 173 баллов
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Mate 20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 99.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 55.2 мс 24.2 мс
Контрастность 2308:1 871:1
Максимальная яркость
Redmi 8 +12%
506 нит
Mate 20 Lite
452 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 158.3 мм
Ширина 75.4 мм 75.3 мм
Толщина 9.4 мм 7.6 мм
Вес 188 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Mate 20 Lite
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Хуавей Мейт 20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G51
Частота GPU 450 МГц 1000 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
173
Mate 20 Lite +90%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
783
Mate 20 Lite +64%
1284
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8
84493
Mate 20 Lite +74%
146632
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
94723
Mate 20 Lite +72%
163179
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 15 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Mate 20 Lite
24:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Huawei Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2190 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8 +5%
88.6 дБ
Mate 20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Lite более удачной покупкой.

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