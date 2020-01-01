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Xiaomi Redmi 8 против Huawei P Smart (2019)

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Хуавей П Смарт (2019)
Huawei P Smart (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.21-дюймового Huawei P Smart (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4 1666 МГц
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (441 против 404 нит)
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (330 и 176 баллов)
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Huawei P Smart (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83.37%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
P Smart (2019) +9%
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 155.2 мм
Ширина 75.4 мм 73.4 мм
Толщина 9.4 мм 8 мм
Вес 188 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
P Smart (2019) +2%
83.37%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Хуавей П Смарт (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 450 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1666 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
P Smart (2019) +88%
330
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
P Smart (2019) +68%
1340
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
118304
P Smart (2019) +31%
154566

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 15 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:04 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
P Smart (2019)
10:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
P Smart (2019)
11:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
P Smart (2019)
24:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Huawei P Smart (2019)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 8
н/д
P Smart (2019)
69 дБ
Музыка
Redmi 8
н/д
P Smart (2019)
73 дБ
Звонок
Redmi 8
н/д
P Smart (2019)
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и батарея - выбирайте Xiaomi Redmi 8, а если дисплей, производительность и коммуникации – то Huawei P Smart (2019).

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