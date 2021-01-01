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Xiaomi Redmi 8 против Huawei P20 Lite

Ксиаоми Редми 8
VS
Хуавей П20 Лайт
Xiaomi Redmi 8
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 60% выше плотность пикселей (432 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 55.2 мс -
Контрастность 2308:1 1035:1
Максимальная яркость
Redmi 8 +7%
506 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 148.6 мм
Ширина 75.4 мм 71.2 мм
Толщина 9.4 мм 7.4 мм
Вес 188 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8 +1%
81.8%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T830 MP2
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
173
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
783
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8 +13%
84493
P20 Lite
74536
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
94723
P20 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 15 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8 +5%
88.6 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 8, а если дисплей и коммуникации – то Huawei P20 Lite.

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