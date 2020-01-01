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Xiaomi Redmi 8 против Huawei P40 Pro

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 63% выше плотность пикселей (441 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.8% выше полезная площадь экрана
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Huawei P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.22 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 91.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
P40 Pro +23%
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 158.2 мм
Ширина 75.4 мм 72.6 мм
Толщина 9.4 мм 9 мм
Вес 188 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
P40 Pro +12%
91.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
P40 Pro +347%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
P40 Pro +303%
3213
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
118304
P40 Pro +312%
487053

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 15 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
P40 Pro
15:14 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2190 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Redmi 8
н/д
P40 Pro
140
Качества видео
Redmi 8
н/д
P40 Pro
105
Итоговая оценка камеры
Redmi 8
н/д
P40 Pro
128

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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