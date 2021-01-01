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Xiaomi Redmi 8 против Nokia 1.3

Ксиаоми Редми 8
VS
Нокиа 1.3
Xiaomi Redmi 8
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (506 против 403 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 33 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 94%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 55.2 мс 40.5 мс
Контрастность 2308:1 1382:1
Максимальная яркость
Redmi 8 +26%
506 нит
Nokia 1.3
403 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 147.3 мм
Ширина 75.4 мм 71.2 мм
Толщина 9.4 мм 9.4 мм
Вес 188 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8 +5%
81.8%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm 215
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика Adreno 505 -
Частота GPU 450 МГц -
FLOPS ~48 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
173
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
783
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8
84493
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8 +87%
94723
Nokia 1.3
50575
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 15 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8 +12%
88.6 дБ
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8 более удачной покупкой.

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