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Xiaomi Redmi 8 против Nokia 6.1

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Нокиа 6.1
Nokia 6.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.5-дюймового Nokia 6.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.72" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 7.63% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 6.1
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (473 против 404 нит)
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Nokia 6.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 74.17%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
Nokia 6.1 +17%
473 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 148.8 мм
Ширина 75.4 мм 75.8 мм
Толщина 9.4 мм 8.6 мм
Вес 188 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8 +10%
81.8%
Nokia 6.1
74.17%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Нокиа 6.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 630
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 508
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Nokia 6.1
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
Nokia 6.1 +24%
990
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
118304
Nokia 6.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Nokia 6.1
10:58 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Nokia 6.1
10:05 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Nokia 6.1
18:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Nokia 6.1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 8
н/д
Nokia 6.1
67 дБ
Музыка
Redmi 8
н/д
Nokia 6.1
74 дБ
Звонок
Redmi 8
н/д
Nokia 6.1
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Январь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.944 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.82 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, камера и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 8, а если производительность и коммуникации – то Nokia 6.1.

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