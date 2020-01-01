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Xiaomi Redmi 8 против Oppo A31

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Оппо А31
Oppo A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Oppo A31, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A31
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (481 против 404 нит)
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Oppo A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
Oppo A31 +19%
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 163.9 мм
Ширина 75.4 мм 75.5 мм
Толщина 9.4 мм 8.3 мм
Вес 188 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Oppo A31 +1%
82.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Оппо А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8 +1%
176
Oppo A31
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
Oppo A31 +28%
1022
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8 +12%
118304
Oppo A31
105450

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Oppo A31
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 8, а если дисплей, производительность и коммуникации – то Oppo A31.

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