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Xiaomi Redmi 8 против Oppo A54

Ксиаоми Редми 8
VS
Оппо А54
Xiaomi Redmi 8
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 55.2 мс -
Контрастность 2308:1 -
Максимальная яркость
Redmi 8 +4%
523 нит
Oppo A54
504 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 163.6 мм
Ширина 75.4 мм 75.7 мм
Толщина 9.4 мм 8.4 мм
Вес 188 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Oppo A54 +1%
82.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Oppo A54
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
801
Oppo A54 +26%
1009
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 8 +4%
110085
Oppo A54
106111
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8
88.6 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A54 более удачной покупкой.

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