Xiaomi Redmi 8 против Oppo Realme 7 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.4-дюймового Oppo Realme 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
- Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 13% выше максимальная яркость экрана (583 против 516 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|90.8%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|96.3%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|123 Гц
|Время отклика
|55.2 мс
|7 мс
|Контрастность
|2308:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|160.9 мм
|Ширина
|75.4 мм
|74.3 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.7 мм
|Вес
|188 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 618
|Частота GPU
|450 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~48 Гфлопс
|~386 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Realme 7 Pro +219%
559
Geekbench 5 (многоядерный)
785
Realme 7 Pro +129%
1799
AnTuTu Benchmark 8
116441
Realme 7 Pro +140%
279227
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Да (100% за 37 минут)
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|0:37 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:12 ч.
Время просмотра видео
18:10 ч.
Время разговора (3G)
35:48 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|119°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|13
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|0.73 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 Pro более удачной покупкой.
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