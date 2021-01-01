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Xiaomi Redmi 8 против Samsung Galaxy A12

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (516 против 444 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 275 и 175 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.22 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 55.2 мс -
Контрастность 2308:1 -
Максимальная яркость
Redmi 8 +16%
516 нит
Galaxy A12
444 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 164 мм
Ширина 75.4 мм 75.8 мм
Толщина 9.4 мм 8.9 мм
Вес 188 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Galaxy A12
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
175
Galaxy A12 +57%
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
788
Galaxy A12 +28%
1005
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8 +27%
116275
Galaxy A12
91820

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (50% за 80 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 113° 115°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8
88 дБ
Galaxy A12
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A12 более удачной покупкой.

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