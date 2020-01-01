Xiaomi Redmi 8 против Samsung Galaxy M31s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.46-дюймового Samsung Galaxy M31s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M31s
- Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Samsung Galaxy M31s
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|6.46 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|84.6%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|159.4 мм
|Ширина
|75.4 мм
|75.3 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|188 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|ARM Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|-
|3
|Частота GPU
|450 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Galaxy M31s +99%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
797
Galaxy M31s +61%
1284
AnTuTu Benchmark 8
118304
Galaxy M31s +60%
189559
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|21.6 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|1:38 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|13056 x 9856
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31s более удачной покупкой.
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