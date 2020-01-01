Xiaomi Redmi 8 против Mi 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Весит на 20 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
- Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 112% выше максимальная яркость экрана (855 против 404 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 43% выше плотность пикселей (386 vs 270 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Mi 10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|89.8%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|162.6 мм
|Ширина
|75.4 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9.4 мм
|9 мм
|Вес
|188 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Зеленый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 650
|Частота GPU
|450 МГц
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR5
|Частота памяти
|933 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4780 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|-
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|0.69 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.
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