Xiaomi Redmi 8 против Mi 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
- Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 55% выше максимальная яркость экрана (627 против 404 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Mi 9
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|85.2%
|Особенности
|-
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|157.5 мм
|Ширина
|75.4 мм
|74.6 мм
|Толщина
|9.4 мм
|7.6 мм
|Вес
|188 граммов
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 640
|Частота GPU
|450 МГц
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12.0.1
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|117°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|18 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|1.389 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.
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