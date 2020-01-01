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Xiaomi Redmi 8 против Mi 9

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (627 против 404 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi 8
56
Mi 9
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi 8
23
Mi 9
80
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi 8
85
Mi 9
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi 8
54
Mi 9
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi 8
56
Mi 9
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi 8
56
Mi 9
75

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.22 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
Mi 9 +55%
627 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 157.5 мм
Ширина 75.4 мм 74.6 мм
Толщина 9.4 мм 7.6 мм
Вес 188 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Mi 9 +4%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 640
Частота GPU 450 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Mi 9 +252%
619
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
Mi 9 +204%
2420
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
118304
Mi 9 +265%
431954

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки 15 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Mi 9
10:09 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Mi 9
19:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Mi 9
23:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 113° 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Redmi 8
н/д
Mi 9
112
Качества видео
Redmi 8
н/д
Mi 9
99
Итоговая оценка камеры
Redmi 8
н/д
Mi 9
107

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 20

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 8
н/д
Mi 9
70 дБ
Музыка
Redmi 8
н/д
Mi 9
74 дБ
Звонок
Redmi 8
н/д
Mi 9
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.

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