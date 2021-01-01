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Xiaomi Redmi 8 против Mi 9 Pro

Ксиаоми Редми 8
VS
Ксиаоми Ми 9 Про
Xiaomi Redmi 8
Xiaomi Mi 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (506 против 422 нит)
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Pro
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855 Plus
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Mi 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.22 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 85.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 55.2 мс -
Контрастность 2308:1 -
Максимальная яркость
Redmi 8 +20%
506 нит
Mi 9 Pro
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 157.2 мм
Ширина 75.4 мм 74.6 мм
Толщина 9.4 мм 8.5 мм
Вес 188 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Mi 9 Pro +5%
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Ми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2000 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 640
Частота GPU 450 МГц 675 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
173
Mi 9 Pro +339%
760
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
783
Mi 9 Pro +253%
2766
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8
84493
Mi 9 Pro +370%
397169
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
94723
Mi 9 Pro +384%
458640
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Mi 9 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 113° 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8
88.6 дБ
Mi 9 Pro
н/д

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 Pro более удачной покупкой.

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