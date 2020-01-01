Xiaomi Redmi 8 против Mi A2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
- Комплектуется на 1990 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3010 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
- На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- На 93% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (339 и 176 баллов)
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Mi A2
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|5.99 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|77.63%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|158.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|75.4 мм
|Толщина
|9.4 мм
|7.3 мм
|Вес
|188 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 512
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android One
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3010 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|-
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|-
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|0.963 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.639 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 8, а если дисплей, производительность, коммуникации и корпус – то Xiaomi Mi A2.
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