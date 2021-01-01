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Xiaomi Redmi 8 против Poco M3 Pro 5G

Ксиаоми Редми 8
VS
Ксиаоми Поко М3 Про 5G
Xiaomi Redmi 8
Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Xiaomi Poco M3 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Poco M3 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 93.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 55.2 мс 33.5 мс
Контрастность 2308:1 2512:1
Максимальная яркость
Redmi 8
510 нит
Poco M3 Pro 5G +4%
529 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 161.8 мм
Ширина 75.4 мм 75.3 мм
Толщина 9.4 мм 8.9 мм
Вес 188 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Poco M3 Pro 5G +2%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Поко М3 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G57 MC2
Частота GPU 450 МГц 950 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
172
Poco M3 Pro 5G +219%
548
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
790
Poco M3 Pro 5G +117%
1715
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 8
107352
Poco M3 Pro 5G +177%
297673
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 15 ГБ 19.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (33% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Poco M3 Pro 5G
18:05 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Poco M3 Pro 5G
16:36 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Poco M3 Pro 5G
32:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8
88.6 дБ
Poco M3 Pro 5G +6%
93.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Май 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 0.89 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M3 Pro 5G более удачной покупкой.

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