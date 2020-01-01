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Xiaomi Redmi 8 против Poco X3 NFC

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 NFC, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Poco X3 NFC

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 84.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 99.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 2358 Гц
Время отклика 55.2 мс 35.4 мс
Контрастность 2308:1 -
Максимальная яркость
Redmi 8
516 нит
Poco X3 NFC +20%
619 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 165.3 мм
Ширина 75.4 мм 76.8 мм
Толщина 9.4 мм 9.4 мм
Вес 188 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Poco X3 NFC +3%
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Поко X3 NFC в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 618
Частота GPU 450 МГц 810 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~486 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
175
Poco X3 NFC +225%
568
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
785
Poco X3 NFC +125%
1770
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
116441
Poco X3 NFC +144%
284162

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 15 ГБ 20.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5160 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Poco X3 NFC
17:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Poco X3 NFC
31:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Poco X3 NFC
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° 119°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 15

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8
88.2 дБ
Poco X3 NFC +1%
88.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.558 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 0.986 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.

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