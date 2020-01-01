Xiaomi Redmi 8 против Poco X3 NFC
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 NFC, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
- Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|84.6%
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|2358 Гц
|Время отклика
|55.2 мс
|35.4 мс
|Контрастность
|2308:1
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|165.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|76.8 мм
|Толщина
|9.4 мм
|9.4 мм
|Вес
|188 граммов
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 618
|Частота GPU
|450 МГц
|810 МГц
|FLOPS
|~48 Гфлопс
|~486 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Poco X3 NFC +225%
568
Geekbench 5 (многоядерный)
785
Poco X3 NFC +125%
1770
AnTuTu Benchmark 8
116441
Poco X3 NFC +144%
284162
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|20.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:06 ч.
Время просмотра видео
14:09 ч.
Время разговора (3G)
31:50 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|119°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.6 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|15
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|0.558 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.986 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.
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