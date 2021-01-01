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Xiaomi Redmi 8 против Redmi 10

Ксиаоми Редми 8
VS
Ксиаоми Редми 10
Xiaomi Redmi 8
Xiaomi Redmi 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Xiaomi Redmi 10, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (520 против 478 нит)
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8
vs
Redmi 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 55.2 мс -
Контрастность 2308:1 -
Максимальная яркость
Redmi 8 +9%
520 нит
Redmi 10
478 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 161.9 мм
Ширина 75.4 мм 75.5 мм
Толщина 9.4 мм 8.9 мм
Вес 188 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Зеленый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8
81.8%
Redmi 10 +2%
83.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Редми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G52 MC2
Частота GPU 450 МГц 1000 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Redmi 10 +107%
365
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
803
Redmi 10 +62%
1297
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 8
109249
Redmi 10 +81%
197760
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Да (30% за 26 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:13 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8
н/д
Redmi 10
16:46 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8
н/д
Redmi 10
13:00 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8
н/д
Redmi 10
46:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Redmi 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 113° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8
88.6 дБ
Redmi 10
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Август 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10 более удачной покупкой.

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