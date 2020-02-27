Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 6, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.