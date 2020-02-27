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Xiaomi Redmi 8 против Redmi 6

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Ксиаоми Редми 6
Xiaomi Redmi 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 6, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 8.88% выше полезная площадь экрана
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (404 против 370 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Redmi 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 72.92%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8 +9%
404 нит
Redmi 6
370 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 147.5 мм
Ширина 75.4 мм 71.5 мм
Толщина 9.4 мм 8.3 мм
Вес 188 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8 +12%
81.8%
Redmi 6
72.92%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Редми 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Redmi 6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
Redmi 6
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8
118304
Redmi 6
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 15 ГБ 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 3:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Redmi 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2592 x 1936
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.417 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8 более удачной покупкой.

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6 (50%)
Всего проголосовало: 12

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Макс 27 февраля 2020 19:24
Знаком и стой и стой моделью разница не велика но знаю одно 6 уже в работе год о восьмёрке такого не скажешь. Будем смотреть.
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