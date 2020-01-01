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Xiaomi Redmi 8 против Redmi 7A

Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8
VS
Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 октября 2019 года Xiaomi Redmi 8 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 7A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.4% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (532 против 404 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Redmi 7A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 74.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8
404 нит
Redmi 7A +32%
532 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 146.3 мм
Ширина 75.4 мм 70.4 мм
Толщина 9.4 мм 9.5 мм
Вес 188 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8 +10%
81.8%
Redmi 7A
74.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8 и Ксиаоми Редми 7А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 505
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8
176
Redmi 7A +3%
181
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8
797
Redmi 7A +3%
822
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8 +27%
118304
Redmi 7A
93144

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 15 ГБ 6.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Redmi 7A
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 113° -
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг 0.557 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8 более удачной покупкой.

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