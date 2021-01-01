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Xiaomi Redmi 8A против Apple iPhone X

Ксиаоми Редми 8А
VS
Эпл Айфон X
Xiaomi Redmi 8A
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года новее
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 70% выше плотность пикселей (458 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 68% выше максимальная яркость экрана (665 против 396 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8A
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.22 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 8A
396 нит
iPhone X +68%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 143.6 мм
Ширина 75.4 мм 70.9 мм
Толщина 9.4 мм 7.7 мм
Вес 188 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A
81.8%
iPhone X +1%
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 505 Apple GPU
Частота GPU 450 МГц -
FLOPS ~48 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8A
178
iPhone X +422%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8A
811
iPhone X +194%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8A
77597
iPhone X +219%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8A
86990
iPhone X +189%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:56 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8A
н/д
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8A
н/д
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8A
н/д
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi 8A
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Redmi 8A
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Redmi 8A
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8A
н/д
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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